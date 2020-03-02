Декларация Гонтаревой: НАБУ снова закрыло дело против экс-главы Нацбанка

НАБУ снова закрыло дело против Гонтаревой. Фото: НБУ

https://racurs.ua/n134554-deklaraciya-gontarevoy-nabu-snova-zakrylo-delo-protiv-eks-glavy-nacbanka.html

Ракурс

Валерия Гонтарева, бывшая глава Национального банка Украины, больше не является фигурантом уголовного производства о возможном декларировании недостоверной информации.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство в отношении Гонтаревой из-за отсутствия в ее действиях состава уголовного правонарушения. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в НАБУ.

Уголовное производство было закрыто 27 февраля. Оно касалось декларации Гонтаревой за 2016 год. Тогда Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило, что экс-глава Нацбанка не указала в декларации доход на сумму 57 тыс. грн.

Это уже не первое уголовное производство относительно Гонтаревой. В 2018 году против нее уже было открыто уголовное производство из-за того, что она якобы не задекларировала в 2016 году поездку на Мальдивы, которая стоила почти 250 тыс. грн.

На то время глава Национального банка Валерия Гонтарева задекларировала почти 57 млн грн доходов и 2,65 млн долл. сбережений на банковском счету за 2016 год.

Ранее сообщалось, что 17 сентября 2019 года сгорел дом бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Правоохранители считают, что причиной пожара стала брошенная через забор во двор бутылка с зажигательной смесью. Существуют еще две версии — короткое замыкание и пуск ракеты.