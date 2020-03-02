В Китае медсестра попросила власти найти ей парня в качестве награды за борьбу с коронавирусом

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Коронавирус в Китае продолжает уносить жизни людей и медицинским работникам, которые борются с эпидемией, приходится нелегко. Одинокая молодая медсестра, которая работает в Ухане — эпицентре эпидемии коронавируса, попросила китайские власти найти ей бойфренда в качестве награды за тяжелый труд.

30-летняя медсестра Тянь Фанфан приехала в Ухань в провинции Хубэй, чтобы работать во временном медучреждении для больных коронавирусом, сообщает Unilad.

25 февраля женщина опубликовала в китайской соцсети Weibo, которая является аналогом Twitter, свою фотографию, на которой она изображена в костюме биозащиты и с листом бумаги в руках. На плакате медсестра написала, что в качестве награды за ее борьбу с коронавирусом она просит государство найти ей парня, когда закончится эпидемия.

Пост медсестры стал вирусным. Впоследствии она рассказала, что была удивлена, когда поняла, что вся страна теперь знает о ее поисках любви. Фанфан призналась, что хотела бы встречаться с высоким мужчиной, поскольку она сама является высокой по китайским меркам — ее рост 1,7 м.

Также женщина заявила, что ищет бойфренда на будущее, а сейчас она сконцентрирована только на том, чтобы хорошо выполнять свои обязанности и максимально помогать жителям Уханя в борьбе со смертельным вирусом.

Как известно, на сегодняшний день общее число инфицированных новым коронавирусом SARS-Cov-2 в мире превысило 89 тыс. человек, умерли более 3 тыс. больных. За пределами Китая, в том числе в Европе, на данный момент заболели 9 тыс. 178 человек, а умерли 138 человек. В частности, в Иране от коронавируса в эти сутки умер высокопоставленный чиновник.