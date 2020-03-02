У Китаї медсестра попросила владу знайти їй хлопця за боротьбу з коронавірусом

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Коронавірус у Китаї продовжує забирати життя людей і медичним працівникам, які борються з епідемією, доводиться нелегко. Самотня молода медсестра, яка працює в Ухані — епіцентрі епідемії коронавірусу, попросила китайську владу знайти їй бойфренда в нагороду за важку працю.

30-річна медсестра Тянь Фанфан приїхала до епіцентру Уханя в провінції Хубей, аби працювати у тимчасовій медустанові для хворих на коронавірус, повідомляє Unilad.

25 лютого жінка опублікувала в китайській соцмережі Weibo, що є аналогом Twitter, свою фотографію, на якій вона зображена в костюмі біозахисту і з аркушем паперу в руках. На плакаті медсестра написала, що в нагороду за її боротьбу з коронавірусом вона просить державу знайти їй хлопця, коли закінчиться епідемія.

Пост медсестри став вірусним. Згодом вона розповіла, що була здивована, коли зрозуміла, що вся країна тепер знає про її пошуки кохання. Фанфан зізналася, що хотіла би зустрічатися з високим чоловіком, оскільки вона сама є високою за китайськими мірками — її зріст 1,7 м.

Також жінка заявила, що шукає бойфренда на майбутнє, а зараз вона сконцентрована лише на тому, щоб добре виконувати свої обов’язки і максимально допомагати жителям Уханя в боротьбі зі смертельним вірусом.

Як відомо, станом на сьогодні, загальна кількість інфікованих новим коронавірусом SARS-Cov-2 у світі перевищила 89 тис. осіб, померли ще понад 3 тис. осіб хворих. За межами Китаю, в тому числі в Європі, наразі захворіли 9 тис. 178 осіб, а померли 138 людей. Зокрема, в Ірані від коронавірусу цієї доби помер високопосадовець.