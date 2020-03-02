Коронавирус отбросит мировую экономику на десятилетие назад: глобальный рост в 2020 году замедлится до 2,4%

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Мировая экономика вырастет всего на 2,4% в 2020 году из-за эпидемии коронавируса, охватившей уже свыше 70 стран, среди которых и 18 государств-членов Европейского Союза. Показатель в 2,4% является самым низким с 2009 года, а также на 0,5% ниже ноябрьского прогноза. Об этом сегодня сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По данным ОЭСР, некоторые страны, включая Японию, могут оказаться в состоянии рецессии в случае усложнения ситуации с коронавирусом. В свою очередь, вице-председатель Европейского центрального банка Луис де Гиндоса заявил в понедельник о готовности скорректировать денежно-кредитную политику из-за COVID-19.

Мы сохраняем бдительность и будем внимательно следить за всеми поступающими данными, — отметил Гиндоса.

Ранее ОЭСР прогнозировала, что мировая экономика могла бы восстановиться и продемонстрировать 3,3% роста в 2021 году в случае, если бы эпидемия в Китае достигла своего пика в первом квартале этого года, а вспышки коронавируса в других странах оказались незначительными. Однако, ОЭСР предупреждает, что распространение вируса по всей Азии, Европе и Северной Америке может снизить глобальный рост экономики до 1,5% в 2020 году, пишет Reuters.

Основной тезис негативного сценария — последующая рецессия во многих странах, поэтому мы настоятельно призываем принимать меры как можно быстрее, — сообщила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

По ее словам, правительства должны оказывать поддержку системам здравоохранения, а также заморозить налоги на добавленную стоимость для компаний. Бун убеждена, что правительства и центральные банки обязаны работать более интенсивно, чтобы избежать еще более резкого спада в экономике.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, мировая экономика переживает наихудший спад после глобального финансового кризиса, поскольку коронавирус продолжает распространяться. В свою очередь, 2 марта европейские акции начали восстанавливаться после рекордного со времен финансового кризиса 2008 года падения на прошлой неделе на фоне надежд на то, что ведущие центробанки примут меры для смягчения последствий влияния коронавируса на глобальный рост. Индекс STOXX 600 вырос на 1,67% после падения на 12% на прошлой неделе. Инвесторы ждут, что Федрезерв США снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов уже в марте, а Европейский центральный банк — на 10 базисных пунктов на апрельском заседании.

Сегодня ЕЦБ также отозвал совместное мероприятие с Европейской комиссией — конференцию по европейской финансовой интеграции — из-за коронавируса. Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен создала «группу реагирования на коронавирус», чтобы остановить распространение этой болезни в Европе. Она также сказала, что ЕС повысил уровень риска коронавируса с «умеренного» до «высокого».

Напомним, коронавирус унес жизни свыше 3 тыс. человек в мире, в частности по меньшей мере 38 европейцев. Всего на территории 18 стран-членов ЕС зафиксировано почти 2200 случаев инфицирования (1689 из которых диагностированы в Италии, 130 — во Франции, 129 — в Германии, 83 — в Испании). Первые случаи Covid-19 2 марта официально подтвердили в Индонезии, Исландии, Эквадоре, Португалии и Андорре. Для сдерживания распространения заболевания по всей Европе была создана «группа реагирования на коронавирус».