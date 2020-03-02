Коронавірус відкине світову економіку на десятиліття назад: глобальне зростання в 2020 році сповільниться до 2,4%

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Світова економіка зросте лише на 2,4% у 2020 році через епідемію коронавіруса, що охопила вже понад 70 країн, серед яких і 18 держав-членів Європейського Союзу. Показник у 2,4% є найнижчим з 2009 року, а також на 0,5% нижчим за попередній прогноз, оприлюднений у листопаді 2019 року. Про це сьогодні повідомила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

За даними ОЕСР, деякі країни, включаючи Японію, можуть опинитися в стані рецесії в разі ускладнення ситуації з коронавірусом. У свою чергу, віце-глава Європейського центрального банку Луїс де Гіндоса заявив у понеділок про готовність скоригувати грошово-кредитну політику через COVID-19.

Ми зберігаємо пильність і будемо уважно стежити за всіма даними, — зазначив Гіндоса.

Раніше ОЕСР прогнозувала, що світова економіка могла б відновитися і продемонструвати 3,3% зростання у 2021 році в разі, якби епідемія в Китаї досягла свого піку в першому кварталі цього року, а спалахи коронавірусу в інших країнах виявилися незначними. Однак, ОЕСР попереджає, що поширення вірусу по всій Азії, Європі та Північній Америці може знизити глобальне зростання економіки до 1,5% в 2020 році, пише Reuters.

Основна теза негативного сценарію — подальша рецесія в багатьох країнах, тому ми закликаємо вживати заходів якомога швидше, — повідомила головний економіст ОЕСР Лоуренс Бун.

За її словами, уряди повинні надавати підтримку системам охорони здоров’я, а також заморозити податки на додану вартість для підприємств. Бун переконана, що уряди і центральні банки зобов’язані працювати більш інтенсивно задля уникнення стрімкого спаду економіки.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, світова економіка переживає найгірший спад після глобальної фінансової кризи, оскільки коронавірус продовжує поширюватися. У свою чергу, 2 березня європейські акції почали відновлюватися після рекордного з часів кризи 2008 року падіння на минулому тижні на тлі надій на те, що провідні центробанки вживатимуть заходів для пом’якшення наслідків впливу коронавіруса на глобальне зростання. Індекс STOXX 600 виріс на 1,67% після падіння на 12% минулого тижня. Інвестори очікують, що Федрезерв США знизить процентні ставки на 50 базисних пунктів вже в березні, а Європейський центральний банк — на 10 базисних пунктів на квітневому засіданні.

Сьогодні ЄЦБ також відкликав спільний захід з Європейською комісією — конференцію з європейської фінансової інтеграції — через коронавірус. Раніше президент Європейської комісії Урсула фон дер Леєн створила «групу реагування на коронавірус», щоб зупинити поширення хвороби у Європі. Вона також сказала, що ЄС підвищив рівень ризику коронавіруса з «помірного» до «високого».

Нагадаємо, коронавірус забрав життя понад 3 тис. осіб у світі, зокрема щонайменше 38 — у Європі. Всього на території 18 країн-членів ЄС зафіксовано майже 2200 випадків інфікування (1689 з яких в Італії, 130 — у Франції, 129 — у Німеччині, 83 — в Іспанії). Перші випадки Covid-19 2 березня офіційно підтвердили в Індонезії, Ісландії, Еквадорі, Португалії та Андоррі. Для стримування поширення захворювання по всій Європі була створена «група реагування на коронавірус».