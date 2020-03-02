Пенсія. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n134551-ni-u-chomu-sobi-ne-vidmovlyay-ukrayincyam-vikovoyi-kategoriyi-80-poobicyaly-pidvyschyty-pensiyi.html

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Підвищення пенсій цього року буде, але тільки не для всіх. Уряд вирішив почати з найменш численної вікової категорії українських пенсіонерів. Лише українці, які розміняли дев’ятий десяток, зможуть розраховувати на підвищення пенсій цього року.

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила в Facebook, що уряд спільно з парламентом за дорученням президента України Володимира Зеленського розробив нову стратегію підвищення пенсій.

В уряді планують до 2023 року збільшити розмір середньої місячної пенсії на 1200 грн.

Однак цього року лише пенсіонери, вік яких перевищив 80 років, зможуть отримати надбавку до пенсії. За словами Соколовської, для даної вікової категорії наших громадян пенсії у середньому зростуть на 700 грн.

Наступного року надбавку до пенсії отримають українці, вік яких перевищив 78 років. Ще через рік на підвищення пенсії можуть розраховувати громадяни з вікової категорії 75+.

Якщо Верховна Рада прийме законопроект Міністерства соцполітики № 2494, то самотні пенсіонери старше 80 років отримуватимуть допомогу на догляд. Це дозволить ще 100 тис. пенсіонерам отримувати додатково по 670 грн щомісяця.

Крім цього, цього року планується у вересні провести індексацію, після якої пенсії повинні в середньому підвищитися на 216 грн. Планується також проводити індексацію пенсій щорічно.