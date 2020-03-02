Пенсия. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n134551-ni-v-chem-sebe-ne-otkazyvay-ukraincam-vozrastnoy-kategorii-80-poobeschali-povysit-pensii-na-700.html

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Повышение пенсий в этом году будет, но только не для всех. Правительство решило начать с самой малочисленной возрастной категории украинских пенсионеров. Лишь украинцы, разменявшие девятый десяток, смогут рассчитывать на повышение пенсий в этом году.

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заявила в Facebook, что правительство совместно с парламентом по поручению президента Украины Владимира Зеленского разработало новую стратегию повышения пенсий.

В правительстве планируют до 2023 года увеличить размер средней месячной пенсии на 1200 грн.

Однако в этом году лишь пенсионеры, возраст которых превысил 80 лет, смогут получить прибавку к пенсии. По словам Соколовской, для данной возрастной категории наших граждан пенсии в среднем возрастут на 700 грн.

В следующем году прибавку к пенсии получат украинцы, возраст которых превысил 78 лет. Еще через год на повышение пенсии могут рассчитывать граждане из возрастной категории 75+.

Если Верховная Рада примет законопроект Министерства соцполитики № 2494, то одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать помощь на уход. Это позволит еще 100 тыс. украинским пенсионерам получать дополнительно по 670 грн ежемесячно.

Кроме этого, в этом году планируется в сентябре провести индексацию пенсий, после которой пенсии должны в среднем повыситься на 216 грн. Планируется также проводить индексации пенсий ежегодно.