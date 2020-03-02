Тесты на определение коронавируса вскоре поступят в регионы. Фото:

https://racurs.ua/n134550-v-ukraine-est-3-tys-test-sistem-na-opredelenie-koronavirusa-poka-ispolzovali-tolko-10-lyashko.html

Ракурс

Украина по состоянию на сегодня имеет тестов на 3 тыс. исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2 в организме человека.

Проведены уже около 10 исследований в рамках алгоритма. Дополнительные партии тестов будут докупать, если будут случаи заражения коронавирусом. Об этом 2 марта заявил заместитель главы Минздрава и главный санитарно-эпидемиологический врач Виктор Ляшко на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Трансляцию мероприятия проводили украинские медиа.

Тестируем только когда есть признаки коронавируса. В Украине есть 3 тыс. тест-систем, мы использовали лишь 10, — отметил он.

По словам Ляшко, вскоре регионы обеспечат тест-системами, поскольку Кабмин принял соответствующее распоряжение. Препараты поступят в области после проведения тендерных процедур и закупок.

Заместитель министра выразил опасения, если сейчас поставить тест-системы в регионы, то их используют за три дня, учитывая определенный ажиотаж в обществе. Ляшко считает, что необходимо придерживаться определенного алгоритма.

Напомним, в Минздраве заявляли, что имеющиеся в Украине тест-системы немецкого производства можно использовать в любом месте для определения заражения, но результаты все же придется подтверждать в лаборатории. В министерстве отмечали, что скоро в Украину завезут экспресс-тесты, с помощью которых можно за 15−20 минут диагностировать COVID-19 даже за пределами лаборатории.