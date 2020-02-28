Коронавирус: экспресс-тесты будут доставлены в Украину на следующей неделе

Диагностика коронавируса. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n134428-koronavirus-ekspress-testy-budut-dostavleny-v-ukrainu-na-sleduuschey-nedele.html

Ракурс

Коронавирус очень сложно определить обычными способами. Для быстрой диагностики заражения необходимы специальные тест-системы, которых в Украине сейчас очень не хватает. Но уже на следующей неделе в Украину будут завезены экспресс-тесты, с помощью которых можно в течение 15−20 минут диагностировать COVID-19 даже за пределами лаборатории.

В настоящее время в Украине есть тест-системы немецкого производства, которые были закуплены Центром общественного здоровья. Кроме этого, Украине в рамках сотрудничества были переданы 30 тест-систем на три тыс. исследований, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Экспресс-тесты можно использовать в любом месте для определения заражения, но результаты все же придется подтверждать в лаборатории.

По предварительным данным, тесты должны поступить в Украину из Китая 3 марта, но растаможка продлится до 10 марта.

Замминистра добавил, что тестов будет не так много, как хотелось, так как Китай выдает их по квотному принципу и в первую очередь обеспечиваются быстрыми тестами те страны, в которых зафиксированы случаи коронавируса.

Ляшко добавил, что в Украине зарегистрировались две отечественные компании, которые в случае необходимости готовы нарастить производственные мощности и обеспечить страну необходимым количеством тест-систем.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).