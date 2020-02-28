Коронавірус: експрес-тести надійдуть до України наступного тижня

Діагностика коронавірусу. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n134428-koronavirus-ekspres-testy-nadiydut-do-ukrayiny-nastupnogo-tyjnya.html

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Коронавірус дуже складно визначити звичайними способами. Для швидкої діагностики зараження необхідні спеціальні тест-системи, яких в Україні зараз дуже не вистачає. Але вже наступного тижня в Україну буде завезено експрес-тести, за допомогою яких можна за 15−20 хвилин діагностувати COVID-19 навіть за межами лабораторії.

Наразі в Україні є тест-системи німецького виробництва, які були закуплені Центром громадського здоров’я. Крім цього, Україні в рамках співробітництва були передані 30 тест-систем на три тис. досліджень, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Експрес-тести можна використовувати в будь-якому місці для визначення зараження, але результати все ж доведеться підтверджувати в лабораторії.

За попередніми даними, тести повинні надійти в Україну з Китаю 3 березня, але розмитнення триватиме до 10 березня.

Заступник міністра додав, що тестів буде не так багато, як хотілося, так як Китай видає їх за квотним принципом і першочергово забезпечуються швидкими тестами ті країни, в яких зафіксовані випадки коронавірусу.

Ляшко додав, що в Україні зареєструвалися дві вітчизняні компанії, які у разі потреби готові наростити виробничі потужності і забезпечити країну необхідною кількістю тест-систем.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).