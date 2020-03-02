Тести на визначення коронавірусу незабаром надійдуть у регіони. Фото:

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Україна станом на сьогодні має тестів на 3 тис. досліджень на наявність коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі людини.

Проведено вже близько 10 досліджень в рамках алгоритму. Додаткові партії тестів будуть докуповуватиу разі виявлення випадків зараження коронавірусом. Про це 2 березня заявив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко на засіданні комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Трансляцію заходу проводили українські медіа.

Тестуємо лише коли є ознаки коронавірусу. В Україні є 3 тис. тест-систем, ми використали лише 10, — зазначив він.

За словами Ляшка, незабаром регіони забезпечать тест-системами, оскільки Кабмін прийняв відповідне розпорядження. Препарати надійдуть в області після проведення тендерних процедур та закупок.

Заступник міністра висловив побоювання, якщо зараз поставити тест-системи в регіони, то їх використають за три дні, враховуючи певний ажіотаж у суспільстві. Ляшко вважає, що необхідно дотримуватися визначеного алгоритму.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що наявні в Україні тест-системи німецького виробництва можна використовувати в будь-якому місці для визначення зараження, але результати все ж доведеться підтверджувати в лабораторії. У міністерстві зазначали, що незабаром в Україну завезуть експрес-тести, за допомогою яких можна за 15−20 хвилин діагностувати COVID-19 навіть за межами лабораторії.