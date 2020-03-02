Потураєв заявив, що Росію вгамує атомна бомба. Фото: Букви

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Народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що найефективніший спосіб вирішення проблеми з Росією — скинути на неї атомну бомбу.

Водночас він зазначив, що поки що цей спосіб — нездійсненний, адже в України немає такої зброї. Про це він заявив під час презентації концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій.

Потураєв, відповідаючи на питання, чи буде вестися радіоелектронна боротьба проти нового телеканалу «Дім» з боку РФ, сказав:

Вона [Росія] і так це робила. Ми готові, що проти нас буде вестися радіоелектронна боротьба. Атомної бомби, щоб жбурнути на Москву, у нас поки що немає, а це найбільш ефективний спосіб вирішити цю проблему раз і назавжди, — сказав Потураєв.

Нагадаємо, раніше Потураєв запропонував перейменувати Російську Федерацію в Московію.