Потураев заявил, что Россию утихомирит атомная бомба. Фото: Буквы

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Народный депутат от партии «Слуга народа», заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что самый эффективный способ решения проблемы с Россией — сбросить на нее атомную бомбу.

При этом он отметил, что пока что этот способ невыполнимый, потому что у Украины нет такого оружия. Об этом он заявил во время презентации концепции нового телеканала для временно оккупированных территорий.

Потураев, отвечая на вопрос, будет ли вестись радиоэлектронная борьба против нового телеканала «Дом» со стороны РФ, сказал:

Она [Россия] и так это делала. Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда, — сказал Потураев.

Напомним, ранее Потураев предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.