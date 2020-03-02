Інтерпол перегляне запит РФ на затримання екс-комбата «Айдара» Мельничука. Фото: Олег Федонюк/Facebook

https://racurs.ua/ua/n134548-interpol-pereglyane-zapyt-rf-na-zatrymannya-eks-kombata-aydara-melnychuka-avakov.html

Ракурс

Інтерпол перегляне запит Росії про оголошення в розшук і затримання в Греції колишнього командира батальйону «Айдар» та екс-народного депутата VIII скликання Сергія Мельничука. Таке рішення було прийнято організацією після звернення України.

Затримання Мельничука — провокація правоохоронних органів Російської Федерації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Аваков зазначив, що Росія використовує Інтерпол для незаконного переслідування в інших країнах світу українців, які протидіяли збройній агресії РФ в Криму та на Донбасі, а також захищали суверенітет України.

У МВС додали, що затримання екс-нардепа — провокація з боку РФ і зазначили, що Інтерпол повинен відпустити Мельничука, згідно зі ст. 3 статуту цієї організації, якою забороняється політично мотивоване переслідування осіб.

Зараз по дипломатичних каналах йде активна робота для того, щоб Мельничук повернувся в Україну. Аваков також звернувся до генсека Інтерполу Юргена Штока із заявою про необхідність розробки дієвого механізму блокування зловживання РФ своїми правами як держави-члена організації.

У МВС зазначили, що за останні роки завдяки своєчасному втручанню вдалося звільнити 30 українців, які були затримані Інтерполом за запитом РФ.

Як повідомлялося, колишній командир батальйону «Айдар» та екс-нардеп Сергій Мельничук був затриманий на кордоні Греції Інтерполом на вимогу Російської Федерації.