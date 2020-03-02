Интерпол пересмотрит запрос РФ на задержание экс-комбата «Айдара» Мельничука. Фото: Олег Федонюк/Facebook

https://racurs.ua/n134548-interpol-peresmotrit-zapros-rf-na-zaderjanie-eks-kombata-aydara-melnichuka-avakov.html

Ракурс

Интерпол пересмотрит запрос России об объявлении в розыск и задержании в Греции бывшего командира батальона «Айдар» и экс-народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука. Такое решение было принято организацией после обращения Украины.

Задержание Мельничука — провокация правоохранительных органов Российской Федерации. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Аваков отметил, что Россия использует Интерпол для незаконного преследования в других странах мира украинцев, которые противодействовали вооруженной агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, а также защищали суверенитет Украины.

В МВД добавили, что задержание экс-нардепа — провокация со стороны РФ и отметили, что Интерпол должен отпустить Мельничука, согласно ст. 3 устава этой организации, которой запрещается политически мотивированное преследование лиц.

Сейчас по дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы Мельничук вернулся в Украину. Аваков также обратился к генсеку Интерпола Юргену Штоку с заявлением о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ своими правами как государства-члена организации.

В МВД отметили, что за последние годы благодаря своевременному вмешательству удалось освободить 30 украинцев, которые были задержаны Интерполом по запросу РФ.

Как сообщалось, бывший командир батальона «Айдар» и экс-нардеп Сергей Мельничук был задержан на границе Греции Интерполом по требованию Российской Федерации.