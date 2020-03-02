Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n134547-pogoda-v-ukraine-na-3-marta-v-bolshinstve-oblastey-proydut-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 3 марта ожидается с дождем. Ночью в северной части страны, большинстве центральных и Харьковской областях, днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь.

На остальной территории без осадков. Ветер ожидается преимущественно южный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6° тепла, днем воздух прогреется до 10−15° тепла, в южных областях до 18° выше нуля по Цельсию. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 марта прогнозируется дождливая лишь днем. Температура воздуха ночью 3−5° тепла, а днем от 12−14° выше нуля.

Во Львове в ближайшие сутки дожди только днем. Столбики термометров ночью покажут 2−4° тепла, днем 13−15° тепла.

В Одессе завтра существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха 4−5° тепла, днем будет достаточно тепло — 13−15° тепла.

В Днепре во вторник облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха 3−5° выше нуля, а днем ожидается 12−14° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 8−10° тепла.

В Карпатах 3 марта Гидрометцентр спрогнозировал дождь только ночью. Температура воздуха ночью 2−5° тепла, днем 12−15° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 марта прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, погода в Украине в прошлые зимние месяцы была аномально теплой. До Киева так и не пришла метеорологическая зима. Такое явление наблюдается впервые за 140 лет.