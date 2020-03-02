Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n134547-pogoda-v-ukrayini-na-3-bereznya-u-bilshosti-oblastey-proydut-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 3 березня очікується з дощем. Вночі в північній частині країни, більшості центральних і Харківській областях, вдень на Закарпатті та в Карпатах невеликий дощ.

На решті території без опадів. Вітер очікується переважно південний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі 1−6° тепла, вдень повітря прогріється до 10−15° тепла, у південних областях до 18° вище нуля за Цельсієм. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Погода в Києві 3 березня прогнозується дощова лише вдень. Температура повітря вночі 3−5° тепла, а вдень від 12−14° вище нуля.

У Львові найближчої доби дощитиме лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° тепла, вдень 13−15° тепла.

В Одесі завтра істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря 4−5° тепла, вдень буде доволі тепло — 13−15° тепла.

У Дніпрі у вівторок хмарність з проясненнями. Вночі температура повітря 3−5° вище нуля, а вдень очікується 12−14° тепла.

У Харкові найближчої доби без опадів. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 8−10° тепла.

У Карпатах 3 березня Гідрометцентр спрогнозував дощ лише вночі. Температура повітря вночі 2−5° тепла, вдень 12−15° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 березня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, погода в Україні в минулі зимові місяці була аномально теплою. До Києва так і не прийшла метеорологічна зима. Таке явище спостерігається вперше за 140 років.