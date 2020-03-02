Канал для окупованих регіонів «Дім» транслюватиме розважальний контент чотирьох найбільших медіагруп України, фото — "Телекритика"

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В Україні з 1 березня почав працювати у тестовому режимі телеканал для тимчасово окупованих територій «Дім».

Його мета — повернення політичного, культурного та суспільного життя України в порядок денний громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, а також деокупація свідомості наших громадян.

Про це сьогодні сказала на презентації каналу його керівник Юлія Островська.

На початковому етапі канал «Дім» транслюватиме розважальний контент чотирьох найбільших медіагруп України. Заступник керівник Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що організатори каналу провели переговори із великими гравцями на телеринку і домовилися, що вони нададуть безкоштовно свій «преміальний контент» — серіали, спортивні трансляції, власні програми.

Йдеться про групу каналів StarLightMedia (підконтрольні бізнесмену Віктору Пінчуку), «1+1» (Ігор Коломойський), «Україна» (Рінат Ахметов) та група каналів «Інтер» (Дмитро Фірташ).

Островська пояснила, що соціологія з’ясувала: люди втомилися від політизованого контенту і хочуть дивитися у телевізорі «щось більш комфортне, мотиваційний контент, який даватиме змогу розслабитися та отримати запевнення в кращому майбутньому».

Канал для ОРДЛО запустять на базі UATV. Формат каналу — розважально-інформаційний. Серед основних цілей телеканалу:

створення джерела об`єктивної інформації про Україну;

розвінчання міфів пропаганди про Україну;

пробудження відчуття єдності.

Цифрове мовлення здійснюватиметься з України на тимчасово окуповані території. Оскільки канали надали контент безкоштовно, то він може наразі мовити тільки на ОРДЛО та Крим, а також не зможе поки виходити на супутнику чи в кабельних мережах.

Островська пообіцяла, що частка власних програм потрохи збільшуватимуться. Це стосується власних новин, ранкових шоу і ток-шоу.

Серед програм, які надали українські телеканали для «Дому», є й програми студії «Квартал 95». Частка розважального контенту «Кварталу» наразі складає приблизно 15%.