У Ватикані відкривають документи про Пія XII. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n134545-papa-gitlera-chy-ryativnyk-ievreyiv-vatykan-vidkryvaie-arhivy-pro-piya-xii.html

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Папа Римський Пій XII, який очолював католицьку церкву з 1939 до 1958 рік, залишився суперечливою фігурою в історії. Одні його називають «Папою Гітлера» та звинувачують у замовчуванні подій Голокосту, інші — вважають, що він врятував від рук нацистів понад 700 тис. євреїв.

Через це Ватикан прийняв рішення відкрити архіви Другої світової війни часів правління Пія XII. Про це повідомляє BBC.

Секретний архів Ватикану збираються в понеділок перевести у відкритий доступ. Це 20 тис. папок про один із найбільш суперечливих періодів історії католицької церкви. Документи часів Другої світової війни складають декілька мільйонів сторінок, вони розділені на 121 розділ відповідно до їх тем.

Понад 150 істориків та дослідників записалися для роботи з документами. Зокрема, з документами працюватимуть меморіальний музей Голокосту у Вашингтоні та німецький історик Губерт Вольф.

Папа Римський Пій XII — одна з найбільш суперечливих фігур в історії католицької церкви минулого століття. Він зійшов на престол за півроку до початку Другої світової війни, а до цього на посаді держсекретаря Ватикану домігся укладення конкордату (договору) з Третім рейхом. Згодом критики прозвали Еудженіо Пачеллі «Папою Гітлера», який не захистив італійських євреїв від Голокосту та до самої смерті в 1958 році не сказав жодного слова осуду на адресу нацистського режиму.

Нагадаємо, раніше на посаду в Державний секретаріат Ватикану вперше була призначена жінка.