В Ватикане открывают документы о Пие XII. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n134545-papa-gitlera-ili-spasitel-evreev-vatikan-otkryvaet-arhivy-o-pie-xii.html

Ракурс

Папа Римский Пий XII, который возглавлял католическую церковь с 1939 до 1958 года, остался противоречивой фигурой в истории. Одни его называют «Папой Гитлера» и обвиняют в умолчании событий Холокоста, другие — считают, что он спас от рук нацистов более 700 тыс. евреев.

Из-за этого Ватикан принял решение открыть архивы Второй мировой войны времен правления Пия XII. Об этом сообщает BBC.

Секретный архив Ватикана собираются в понедельник перевести в открытый доступ. Это 20 тыс. папок об одном из самых спорных периодов истории католической церкви. Документы времен Второй мировой войны составляют несколько миллионов страниц, они разделены на 121 раздел в соответствии с их темами.

Более 150 историков и исследователей записались для работы с документами. В частности, с документами будут работать мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне и немецкий историк Губерт Вольф.

Папа Римский Пий XII — одна из самых противоречивых фигур в истории католической церкви прошлого столетия. Он взошел на престол за полгода до начала Второй мировой войны, а до этого на посту госсекретаря Ватикана добился заключения конкордата (договора) с Третьим рейхом. Впоследствии критики прозвали Эудженио Пачелли «Папой Гитлера», не защитившего итальянских евреев от Холокоста и до самой смерти в 1958 году не проронившего ни слова осуждения в адрес нацистского режима.

Напомним, ранее на должность в Государственный секретариат Ватикана впервые была назначена женщина.