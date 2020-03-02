В Ровно юный автофанат второй раз за неделю угнал маршрутку. Фото: YouTube

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Похищение маршрутки в Ровно произошло повторно. 16-летний житель области, который на прошлой неделе ездил по городу на угнанной со стоянки маршрутке, вечером в воскресенье повторно совершил свой сомнительный «подвиг».

На этот раз он завладел другой маршруткой, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Как стало известно, парень из села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки, расположенной на улице Курчатова в областном центре, нажал на кнопку аварийного открытия дверей и после этого проник в маршрутку, где под солнцезащитным козырьком нашел ключи.

Примерно в 23.00 он приехал на заправку на улице Млиновской, где его увидел 20-летний житель Ровно, который и сообщил об этом в полицию.

Патрульные полицейские остановили угнанный автобус на улице Князя Владимира. Подросток был трезв, он рассказал сотрудникам полиции, что похитил маршрутку, потому что хотел покататься.

На прошлой неделе, 25 февраля, этот подросток впервые угнал маршрутку со стоянки автотранспорта на Млиновской, ездил по селам области, а затем по городу, в салоне автобуса находились три пассажира. Тогда он объяснил полиции, что похитил транспортное средство ради развлечения. Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Теперь в отношении школьника следователи ровенской полиции начали досудебное расследование по факту повторного незаконного завладения маршруткой. Сейчас решается вопрос о сообщении правонарушителю подозрения, а также следователи будут ходатайствовать в суде об избрании юноше меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Кроме того, планируется судебно-психиатрическая экспертиза для парня, поскольку он находится на учете у врача. Подростку грозит до восьми лет лишения свободы.