Инцидент произошел сегодня утром, фото: «Суспільне Рівне»

https://racurs.ua/n134297-v-rovno-pohitili-marshrutku-s-passajirami.html

Ракурс

В Ровно сегодня утром 16-летний подросток, житель пригородного села Малый Алексин, похитил маршрутное такси № 51, в котором находились три пассажира.

Похищение произошло на конечной остановке маршрута на улице Млиновской. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря управления патрульной полиции Ровенской области Наталью Воеводе.

Водитель маршрутки в тот момент отсутствовал. Сейчас правоохранители устанавливают, куда он отлучался, оставив в салоне ключи и документы.

Пользуясь отсутствием водителя, подросток прыгнул в салон в маршрутки и уехал на ней. Полицейские задержали транспортное средство, в котором находились трое пассажиров, уже в центре города на улице Соборной.

Свои действия задержанный объяснил тем, что хотел покататься. В присутствии отца патрульные проверили его на алкоголь. Нарушитель оказался трезвым.

Сейчас он дает объяснения в полиции.

По информации издания «Ровно вечернее», пассажиров полицейские также сначала задержали, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, но впоследствии отпустили.

Напомним, в октябре в Запорожье несовершеннолетний устроил ДТП, в результате которого погиб один человек, еще четыре — травмированы.