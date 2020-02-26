Інцидент стався сьогодні вранці, фото: «Суспільне Рівне»

https://racurs.ua/ua/n134297-u-rivnomu-vykraly-marshrutku-z-pasajyramy.html

Ракурс

У Рівному сьогодні вранці 16-річний підліток, житель приміського села Малий Олексин, викрав маршрутне таксі № 51.

Викрадення сталося на кінцевій зупинці маршруту на вулиці Млинівській. Про це повідомляє агентство УНІАН з посиланням на речницю управління патрульної поліції Рівненської області Наталію Воєводу.

Водій маршрутки в той момент був відсутній. Наразі правоохоронці встановлюють, куди він відлучався, залишивши в салоні ключі та документи.

Користуючись відсутністю водія, підліток заскочив у салон у маршрутки і поїхав на ній. Поліцейські затримали транспортний засіб, у якому перебували троє пасажирів, вже в центрі міста на вулиці Соборній.

Свої дії затриманий пояснив тим, що хотів покататися. У присутності батька патрульні перевірили його на алкоголь. Порушник виявився тверезим.

Наразі він дає пояснення в поліції.

За інформацією видання «Рівне вечірнє", пасажирів поліцейські також спочатку затримали, щоб з’ясувати обставини події, але згодом відпустили.

Нагадаємо, в жовтні у Запоріжжі неповнолітній влаштував ДТП, в результаті якої загинула одна людина, ще чотири — травмувалися.