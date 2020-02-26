Соціальні виплати: уряд затвердив чотири нові допомоги, серед них — винагорода за геройський вчинок, фото — Polska praca

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Ракурс

Кабінет міністрів України 26 лютого затвердив чотири види нових соціальних виплат із державного бюджету.

В уряді вирішили призначити стипендії для дітей-журналістів, які загинули під час виконання професійних обов’язків, стипендії для студентів на лінії зіткнення, допомогу родинам трьох загиблих на Донбасі українців і винагороду за геройський вчинок.

Уряд сьогодні спрямував 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих українців під час участі в АТО, а також 16 воїнам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, повідомив у Телеграм-каналі прем'єр Олексій Гончарук.

Крім того, Кабмін запроваджує грошову винагороду українцям, які здійснили геройський вчинок. 207 людей отримають по 105 тис. грн як одноразову допомогу від держави.

Крім того, студенти на лінії зіткнення отримуватимуть соціальну стипендію. Її розмір становитиме:

для студентів закладів фахової передвищої освіти — 890 грн;

для студентів закладів вищої освіти — 1 тис. 180 грн;

для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування — 2 тис. 360 грн.

Уряд ініціював також призначення стипендій дітям журналістів, які загинули через виконання професійних обов’язків. Йдеться про стипендії президента для дітей Дмитра Лабуткіна і В’ячеслава Веремія.

Лабуткін загинув, збираючи фотоматеріали про російську присутність на сході України, а Веремія вбили тітушки у лютому 2014 року у Києві.

На початку грудня 2019 року «Ракурс» писав, що Кабінет міністрів схвалив єдиний механізм надання допомоги та соціального захисту особам, яких позбавили волі внаслідок збройної агресії проти України. Йдеться про звільнених з російського полону в’язнів.