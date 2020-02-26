В уряді пропонують доплачувати українцям за більш пізній вихід на пенсію. Фото: prozoro.info

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Кабінет міністрів України пропонує доплачувати українцям певну суму коштів у разі більш пізнього виходу на пенсію.

Щомісячна доплата у такому випадку становитиме 500 грн. Надбавки пропонують схвалити певній категорії пенсіонерів. Рішення уряду повинен схвалити український парламент. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

За його словами, таке рішення дозволить підвищити надбавки 1 тис. 380 пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру.

Як відомо, у січні в Пенсійному фонді заявили, що у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року — 59 років та 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.

Нагадаємо, днями глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що за цьогоріч тричі планують проіндексувати пенсії українців.