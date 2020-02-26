В правительстве предлагают доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию. Фото: prozoro.info

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Кабинет министров Украины предлагает доплачивать украинцам определенную сумму средств в случае более позднего выхода на пенсию.

Ежемесячная доплата в таком случае составит 500 грн. Надбавки предлагают одобрить определенной категории пенсионеров. Решение правительства должен одобрить украинский парламент. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

По его словам, такое решение позволит повысить надбавки 1 тыс. 380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера.

Как известно, в январе в Пенсионном фонде заявили, что в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года — 59 лет и 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Напомним, на днях глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в этом году трижды планируют проиндексировать пенсии украинцев.