Схема действовала с 2017 года, фото: Национальная полиция

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Схему продажи похищенных в Европе элитных автомобилей раскрыли в Украине.

Соответствующая схема действовала с 2017 года, ее участники оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Владельцы этих автомобилей, которые не получали выплат по лизингу, обратились в правоохранительные органы, транспортные средства были объявлены в международный розыск.

Жертвами злоумышленников стали десятки иностранных организаций, сумма нанесенного ущерба составляет более 4 млн евро.

Следствие считает, что злоумышленники могли использовать связи в правоохранительных органах для перевозки похищенных автомобилей через таможенный контроль и регистрации их в сервисных центрах МВД, где машины получали свидетельства и государственные номерные знаки.

Шести лицам сообщено о подозрении в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса).

Были проведены более 80 обысков в ряде регионов Украины, во время которых, в частности, изъято 10 автомобилей элит-класса и большое количество номерных государственных знаков, а также загранпаспорта и водительские удостоверения другого государства, которые, вероятно, содержали поддельные персональные данные.

Продолжаются следственные действия, в частности, проверяется возможная причастность к деятельности этой группировки правоохранителей.

Напомним, вчера в Ужгороде прошлиобыскиу депутата горсовета Михаила Чурила и Андрея Стрижака, сына бывшего председателя Конституционного суда. По информации местного журналиста Виталия Глагола, эти обыски были связаны со схемой незаконного завладения лизинговыми авто из Чехии.