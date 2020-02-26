Коронавирус: в Мадриде нашли второго инфицированного, во Франции умер еще один больной, скриншот BNO

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Распространение китайского коронавируса в Европе продолжается. Во вторник стало известно о новых случаях инфицирования в Испании и Франции. В Румынии правительство опровергло информацию о больных, но сообщило, что 32 человека находятся под наблюдением, а 26 из них — на карантине.

О втором случае коронавируса в Мадриде сообщил в Твиттер ресурс BNO.

Три новых случая коронавируса обнаружили в ночь с вторника на среду во Франции. 60-летний мужчина, которого привезли в тяжелом состоянии в больницу, умер в Париже, сообщает BFMTV.

55-летний француз находится в реанимации в Амьене, а 36-летнего мужчину, который вернулся из Ломбардии, госпитализировали в Страсбурге. Всего с начала эпидемии во Франции обнаружили 17 случаев заражения коронавирусом. Вчера сообщалось, что все больные в этой стране вылечились. Ранее во Франции умерла 80-летняя туристка из Китая.

Между тем основным очагом распространения коронавируса продолжает быть Италия. Здесь умерли уже 11 человек, а случаи заражения обнаружили в 9 из 20 регионов страны, больше всего — в северной Ломбардии. Инфекцию обнаружили у 325 человек.

Критическая ситуация, кроме Китая, в Южной Корее. Здесь сегодня сообщили о 115 новых случаях инфицирования, общее количество заболевших достигло 1 тыс. 261.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)