Коронавірус: у Мадриді знайшли другого інфікованого, у Франції помер ще один хворий, скріншот BNO

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Поширення китайського коронавірусу у Європі триває. У вівторок стало відомо про нові випадки інфікування в Іспанії та Франції. У Румунії уряд спростував інформацію про хворих, але повідомив, що 32 особи перебувають під наглядом, а 26 з них — на карантині.

Про другий випадок коронавірусу в Мадриді повідомив у Твіттер ресурс BNO.

Три нові випадки коронавірусу виявили у ніч з вівторка на середу у Франції. 60-річний чоловік, якого привезли у важкому стані в лікарню, помер у Парижі, повідомляє BFMTV.

55-річний француз перебуває у реанімації в Ам'єні, а 36-річного чоловіка, який повернувся із Ломбардії, госпіталізували до Страсбурга. Всього з початку епідемії у Франції виявили 17 випадків зараження коронавірусом. Учора повідомлялося, що всі хворі в цій країні вилікувалися. Раніше у Франції померла 80-річна туристка із Китаю.

Тим часом основним вогнищем розповсюдження коронавірусу продовжує бути Італія. Тут померли вже 11 осіб, а випадки зараження виявили у 9 з 20 регіонів країни, найбільше — у північній Ломбардії. Інфекцію виявили у 325 осіб.

Критична ситуація, крім Китаю, у Південній Кореї. Тут сьогодні повідомили про 115 нових випадків інфікування коронавірусом і загальна кількість хворих досягла 1 тис. 261.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)