Уряд планує посилити соціальні гарантії осіб із інвалідністю. Фото: interbuh.com.ua

https://racurs.ua/ua/n134291-kabmin-proponuie-zrobyty-pershochergovym-obslugovuvannya-osib-iz-invalidnistu.html

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Кабінет міністрів України посилює соціальні гарантії осіб із інвалідністю для їхньої інтеграції у суспільне життя та підвищення доступності до інфраструктурних об'єктів.

Обслуговування людей з інвалідністю планують зробити першочерговим у будь-яких касах транспорту, а також на всіх підприємствах, установах та організаціях, які надають будь-які послуги населенню. Про це 26 лютого йшлося на засіданні уряду, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у власному Telegram-каналі.

За словами прем'єра, на засіданні Кабміну сьогодні схвалили зміни до закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Документ передадуть у Верховну Раду.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон № 473-ІХ, покликаний посилити захист осіб з осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (людей похилого віку, вагітних жінок, осіб з дитячими візками тощо).