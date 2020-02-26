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Ракурс
Правительство планирует усилить социальные гарантии лиц с инвалидностью. Фото: interbuh.com.ua

Кабмин предлагает сделать первоочередным обслуживание лиц с инвалидностью

26 фев 2020, 12:06
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Кабинет министров Украины усиливает социальные гарантии лиц с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и повышения доступности к инфраструктурным объектам.

Обслуживание людей с инвалидностью планируют сделать первоочередным в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению. Об этом 26 февраля шла речь на заседании правительства, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в собственном Telegram-канале.

По словам премьера, на заседании Кабмина сегодня одобрили изменения в закон Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Документ передадут в Верховную Раду.

Напомним, 10 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 473-ІХ, призванный усилить защиту лиц с лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пожилых людей, беременных женщин, лиц с детскими колясками и т. д.).

Источник: Ракурс


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