Схема діяла з 2017 року, фото: Національна поліція

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Схему продажу викрадених у Європі елітних автомобілів викрили в Україні.

Відповідна схема діяла з 2017 року, її учасники оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Власники цих автомобілів, які не отримували виплат по лізингу, звернулися до правоохоронних органів, транспортні засоби було оголошено в міжнародний розшук.

Жертвами зловмисників стали десятки закордонних організацій, сума завданих збитків становить понад 4 млн євро.

Слідство вважає, що зловмисники могли використовувати зв’язки у правоохоронних органах для перевезення викрадених автомобілів через митний контроль та реєстрації їх у сервісних центрах МВС, де автівки отримували свідоцтва та державні номерні знаки.

Загалом шести особам повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 289 Кримінального кодексу).

Було проведено понад 80 обшуків у низці регіонів України, під час яких, зокрема, вилучено 10 автомобілів еліт-класу та велику кількість номерних державних знаків, а також закордонні паспорти та водійські посвідчення іншої держави, котрі, ймовірно, містили підроблені персональні дані.

Тривають слідчі дії, зокрема, перевіряється можлива причетність до діяльності цього угруповання правоохоронців.

Нагадаємо, вчора в Ужгороді відбулися обшуки в депутата міськради Михайла Чурила та Андрія Стрижака, сина колишнього голови Конституційного суду. За інформацією місцевого журналіста Віталія Глагола, ці обшуки були пов’язані зі схемою незаконного заволодіння лізинговими авто із Чехії.