В Ужгороді вібуваються обшуки в Михайла Чурила й Андрія Стрижака, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n134238-na-zakarpatti-prohodyat-obshuky-v-syna-eks-ochilnyka-ksu.html

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В Ужгороді правоохоронці проводять обшуки у депутата ужгородської міськради Михайла Чурила та Андрія Стрижака, сина колишнього голови Конституційного суду.

Обшуки пов’язані зі справою щодо замаху на вбивство начальника Управління захисту економіки в Закарпатській області Андрія Іванківа. Про це повідомляє видання Ungvar.info.

Восени минулого року правоохоронці повідомляли про розкриття цього замаху та затримання одного з чинних поліцейських та керівника охорони Стрижака, колишнього міліціонера Михайла Данила.

Обшуки розпочалися сьогодні вранці.

Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшуки проводять Департамент внутрішньої безпеки поліції та Головне слідче управління.

Працює столична група, місцеві правоохоронці майже не долучались до операції, — зазначив Глогола з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, сьогодні Нацполіція прийшла з обшуками до керівників «Українського кіберальянсу».