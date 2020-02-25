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В Ужгороді вібуваються обшуки в Михайла Чурила й Андрія Стрижака, фото: ТСН
На Закарпатті проходять обшуки в сина екс-очільника КСУhttps://racurs.ua/ua/n134238-na-zakarpatti-prohodyat-obshuky-v-syna-eks-ochilnyka-ksu.htmlРакурс
В Ужгороді правоохоронці проводять обшуки у депутата ужгородської міськради Михайла Чурила та Андрія Стрижака, сина колишнього голови Конституційного суду.
Обшуки пов’язані зі справою щодо замаху на вбивство начальника Управління захисту економіки в Закарпатській області Андрія Іванківа. Про це повідомляє видання Ungvar.info.
Восени минулого року правоохоронці повідомляли про розкриття цього замаху та затримання одного з чинних поліцейських та керівника охорони Стрижака, колишнього міліціонера Михайла Данила.
Обшуки розпочалися сьогодні вранці.
Закарпатський журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі повідомив, що обшуки проводять Департамент внутрішньої безпеки поліції та Головне слідче управління.
Працює столична група, місцеві правоохоронці майже не долучались до операції, — зазначив Глогола з посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, сьогодні Нацполіція прийшла з обшуками до керівників «Українського кіберальянсу».
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