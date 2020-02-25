Кремль. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n134237-kreml-vpershe-za-visim-rokiv-pryznachyv-v-ukrayini-torgovogo-predstavnyka.html

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Кремль вирішив призначити нового торгового представника в Україні. Ним став Андрій Бабко.

Розпорядження про призначення Бабка торгпредом опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Посада торгпреда Росії в Україні залишалася вакантною з лютого 2012 року, після виходу на пенсію Сергія Іванова.

Після цього обов’язки торгпреда виконував Сергій Соломін.

Необхідно відзначити, що Бабко з 2013 року був торговим представником Росії у Вірменії.

Бабко народився в 1958 році в Амурській області. У 1980 році закінчив Далекосхідний державний університет за спеціальністю «сходознавець-філолог», а в 2005 році отримав юридичну освіту.

З 1997 року Бабко обіймав посаду заступника голови Приморської торгово-промислової палати із зовнішніх зв’язків, з 2005 року по 2011 рік був заступником торгпреда РФ у КНР.

Новим торгпредом Росії у Вірменії призначено Ганну Донченко.