Кремль. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n134237-kreml-vpervye-za-vosem-let-naznachil-v-ukraine-torgovogo-predstavitelya.html

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Кремль решил назначить нового торгового представителя в Украине в лице Андрея Бабко.

Распоряжение о назначении Бабко торгпредом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Должность торгпреда России в Украине оставалась вакантной с февраля 2012 года, после ухода на пенсию Сергея Иванова.

После этого обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Необходимо отметить, что Бабко с 2013 года являлся торговым представителем России в Армении.

Бабко родился в 1958 году в Амурской области. В 1980 году окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «востоковед-филолог», а в 2005 году получил юридическое образование.

С 1997 года Бабко занимал должность заместителя председателя Приморской торгово-промышленной палаты по внешним связям, с 2005 года по 2011 год являлся заместителем торгпреда РФ в КНР.

Новым торгпредом России в Армении назначена Анна Донченко.