"Когда мне ставят задачу, то я как дрессированный пес": Зеленский о просьбе разобраться с коррупцией, скриншот трансляции

https://racurs.ua/n134235-kogda-mne-stavyat-zadachu-to-ya-kak-dressirovannyy-pes-zelenskiy-o-prosbe-razobratsya.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня пришел на Всеукраинское совещание работников угольной отрасли Украины. В конце выступления глава государства отвечал на вопросы присутствующих.

В зале с места поднялась женщина и начала просить у президента разобраться с собственной проблемой. Она не говорила в микрофон, поэтому ее слова частично воспроизводил Зеленский.

Я человек серьезный, вы также… Вы говорите, что вам не платят. Если вы боитесь… Кропачив — аферист, записал. Это вопрос к правоохранительным органам. У меня даже нет этих полномочий, честно говоря. Он аферист? Кропачив — услышал. Затем вы сказали: Насалык. Его туда же? — таким был диалог президента с женщиной.

Впрочем, в конце вопроса Зеленский решил передать информацию от женщины в правоохранительные органы и завершил разговор так: «Мне же, когда ставят задачу, то я как дресированный пес».

Напомним, что сегодня на встрече с представителями шахтеров Зеленский поручил правительству закрыть все долги перед горняками в ближайшие два месяца. Он заявил, что иначе «все правительство не будет получать зарплату за эти месяцы».