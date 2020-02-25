Чорновол объявили подозрение в нападении на журналиста. Фото: vse.media

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Ракурс

Татьяне Чорновол, бывшему народному депутату Украины, объявили подозрение в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста во время освещения им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, Чорновол отобрала у журналиста телефон и прекратила осуществление видеозаписи. Если ее вина будет доказана, ей грозит грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В Госбюро расследований не называют имени Чорновол, однако в день происшествия глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко писал о том, что журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября бывший нардеп вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

На место происшествия Кучер вызвал полицию и написал заявление о препятствовании деятельности.

Напомним, ранее в ГБР завели дело по факту «незаконного проникновения Чорновол в помещение правоохранительного органа».