Чорновол оголосили підозру в нападі на журналіста. Фото: vse.media

https://racurs.ua/ua/n134234-chornovol-ogolosyly-pidozru-v-napadi-na-jurnalista.html

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Тетяні Чорновол, колишньому народному депутату України, оголосили підозру в перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч.1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувалися в залі судового засідання. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, Чорновол відібрала у журналіста телефон і припинила здійснення відеозапису. Якщо її провина буде доведена, їй загрожує загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

У Держбюро розслідувань не називають імені Чорновол, проте в день події глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко писав про те, що журналіст видання «Правовий контроль України» Дмитро Кучер заявляв, що 18 жовтня колишній нардеп вирвала телефон у нього з рук в залі засідань суду у час процесу над екс-нардепом Сергієм Пашинським.

На місце події Кучер викликав поліцію і написав заяву про перешкоджання діяльності.

Нагадаємо, раніше в ДБР завели справу за фактом «незаконного проникнення Чорновол в приміщення правоохоронного органу».