Прикордонники перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії, фото: ДПСУ

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Прикордонники відсьогодні у пункті пропуску «Тиса» на Закарпатті здійснюють перевірку температури пасажирів, котрі прямують із Італії, де в останні дні зафіксовано низку випадків захворювання на новий коронавірус.

Цей пункт пропуску є найбільшим напрямком в’їзду громадян з Італії до України, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби (ДПСУ).

Щотижня його перетинають близько 500 мікроавтобусів, котрі здійснюють нерегулярні рейси.

У подальшому аналогічні заходи також планують запровадити й на інших пунктах пропуску.

Під час нещодавнього брифінгу очільник ДПСУ Сергій Дейнеко заявив про намір відмовляти у в’їзді до України іноземцям, котрі на кордоні відмовляються проходити обстеження, а також зробити «публічною» за допомогою відповідного стріму таку відмову для громадян нашої держави, повідомляє «Радіо Свобода».

В Італії вже зафіксовані 283 випадки захворювання на новий коронавірус, 23 людини перебувають у тяжкому стані. Семеро інфікованих померли, одна людина вилікувалася.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Італії призупинили зйомки фільму «Місія нездійсненна 7», котрі мали відбутися у Венеції.