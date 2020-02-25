Пограничники будут проверять температуру пассажиров, следующих из Италии, фото: ГПСУ

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Пограничники сегодняшнего дня в пункте пропуска «Тиса» на Закарпатье проводят проверку температуры пассажиров, следующих из Италии, где в последние дни зафиксирован ряд случаев заболевания новым коронавирусом.

Этот пункт пропуска является крупнейшим направлением въезда граждан из Италии в Украину, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПСУ).

Еженедельно его пересекают около 500 микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные рейсы.

В дальнейшем аналогичные мероприятия также планируют ввести и на других пунктах пропуска.

Во время недавнего брифинга глава ГПСУ Сергей Дейнеко заявил о намерении отказывать во въезде в Украину иностранцам, которые на границе отказываются проходить обследование, а также сделать «публичным» с помощью соответствующего стрима такой отказ для граждан нашего государства, сообщает «Радио Свобода».

В Италии уже зафиксировано 283 случая заболевания новым коронавирусом, 23 человека находятся в тяжелом состоянии. Семь инфицированных умерли, один человек вылечился.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Италии приостановили съемки фильма «Миссия невыполнима 7», которые должны были состояться в Венеции.