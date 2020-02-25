Автоматическая винтовка AR-15. Фото: XTarget

https://racurs.ua/n134232-novosti-ssha-11-letnyaya-devochka-prishla-v-parlament-aydaho-s-zaryajennoy-avtomaticheskoy.html

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США является одной из стран мира, в которой разрешено ношение огнестрельного оружия. Но в каждом штате действуют свои особые правила и ограничения относительно применения огнестрельного оружия. В парламенте штата Айдахо проходят публичные слушания относительно принятия законопроекта, разрешающего скрытое ношение огнестрельного оружия американцам, которые не являются жителями Айдахо.

Приверженцем данного законопроекта является местный житель Чарльз Нильсен, который пришел в парламент вместесо своей 11-летней внучкой Бейли, на плече которой висела заряженная автоматическая винтовка AR-15, пишет FoxNews.

Нильсен заявил, что американцы напрасно боятся огнестрельного оружия. Его внучка пользуется винтовкой с пяти лет, а первого оленя она застрелила в девять лет. Нильсен добавил, что девочка понимает всю ответственность и никогда зря не нажмет на спусковой крючок.

В настоящее время в Айдахо все жители штата, достигшие 18 лет, имеют право на скрытое ношение огнестрельного оружия.

Приверженцы данного законопроекта считают, что предоставление права на скрытое ношение огнестрельного оружия позволит защитить американцев от вооруженных нападений преступников.

Противники законопроекта придерживаются мнения, что предоставление права подросткам носить огнестрельное оружие может привести к увеличению случаев стрельбы в городах. Они считают, что право на ношение огнестрельного оружия должно предоставляться гражданину лишь после получения соответствующего разрешения.