Автоматична гвинтівка AR-15. Фото: XTarget

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США є однією з країн світу, в якій дозволено носіння вогнепальної зброї. Але в кожному штаті діють свої особливі правила і обмеження щодо застосування вогнепальної зброї. У парламенті штату Айдахо проходять публічні слухання щодо прийняття законопроекту, який дозволить приховане носіння вогнепальної зброї не мешканцям Айдахо.

Прихильником даного законопроекту є місцевий житель Чарльз Нільсен, який прийшов в парламент разом зі своєю 11-річною онукою Бейлі, на плечі якої висіла заряджена автоматична гвинтівка AR-15, пише Fox News.

Нільсен заявив, що американці марно бояться вогнепальної зброї. Його онука користується гвинтівкою з п’яти років, а першого оленя вона застрелила в дев’ять років. Нільсен додав, що дівчинка розуміє всю відповідальність і ніколи даремно не натисне на спусковий гачок.

Зараз в Айдахо всі жителі штату, які досягли 18 років, мають право на приховане носіння вогнепальної зброї.

Прихильники даного законопроекту вважають, що надання права на приховане носіння вогнепальної зброї дозволить захистити американців від збройних нападів злочинців.

Противники законопроекту вважають, що надання права підліткам носити вогнепальну зброю може привести до збільшення випадків стрілянини в містах. На їхню думку, право на носіння вогнепальної зброї повинно надаватися громадянину лише після отримання відповідного дозволу.