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Коронавірус в Україні: медики Закарпаття повідомил, чому поклали в інфекційне відділення чоловіка, який приїхав із Угорщини, фото — Reuters

Коронавірус у Європі: медики Закарпаття повідомили, чому госпіталізували прибулого з Угорщини чоловіка

25 лют 2020, 13:21
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Влада Закарпатської області повідомила, чому поклали в інфекційне відділення мешканця Берегівського району.

Начальник департаменту охорони здоров’я Єлизавета Бірова сьогодні на брифінгу в Ужгороді офіційно підтвердила госпіталізацію в обласній лікарні чоловіка, який звернувся до медиків із ознаками ГРВІ, повідомляється у трансляції.

Бірова розповіла, що чоловік повідомив сімейному лікарю про те, що контактував із громадянами Китаю на ринку в Угорщині. Тому медики ухвалили рішення госпіталізувати його і дружину із села Дідово до інфекційного відділення Закарпатської обллікарні.

У хворого відібрали аналізи, наразі спеціалісти уточнюють, коли саме його роботодавець повернувся з Китаю.

Нагадаємо, що сьогодні головні транспортні ворота регіону — пункт пропуску біля Чопа — запровадили перевірку водіїв та пасажирів, які прямують до України із Італії. Їм вимірюють температуру. Таку ж процедуру запровадили у «Борисполі» та «Жулянах».

Джерело: Ракурс


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