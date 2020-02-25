Коронавирус в Украине: медики Закарпатья сообщили, почему положили в инфекционное отделение мужчину, который приехал из Венгрии, фото - Reuters

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Власти Закарпатской области сообщили, почему положили в инфекционное отделение жителя Береговского района.

Начальник департамента здравоохранения Елизавета Бирова сегодня на брифинге в Ужгороде официально подтвердила госпитализацию в областную больницу мужчины, который обратился к медикам с признаками ОРВИ, сообщается в трансляции.

Бирова рассказала, что мужчина сообщил семейному врачу о том, что контактировал с гражданами Китая на рынке в Венгрии. Поэтому медики приняли решение госпитализировать его и жену из села Дедово в инфекционное отделение Закарпатской областной больницы.

У больного отобрали анализы, специалисты уточняют, когда именно его работодатель вернулся из Китая.

Напомним, что сегодня главные транспортные ворота региона — пункт пропуска в Чопе — ввели проверку водителей и пассажиров, следующих в Украину из Италии. Им измеряют температуру. Такую же процедуру ввели в «Борисполе» и «Жулянах».