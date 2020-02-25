«Коли мені ставлять завдання, то я наче дресирований пес»: Зеленський про прохання розібратися з корупцією, фото — скріншот трансляції

https://racurs.ua/ua/n134235-koly-meni-stavlyat-zavdannya-to-ya-nache-dresyrovanyy-pes-zelenskyy-pro-prohannya-rozibratysya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прийшов на Всеукраїнську нараду працівників вугільної галузі України. Наприкінці виступу глава держави відповідав на запитання присутніх.

У залі із місця підвелася жінка і почала просити в президента розібратися із власною проблемою. Вона не говорила у мікрофон, тому її слова частково відтворював Зеленський.

Я людина серйозна, ви також… Ви кажете, що вам не платять. Якщо ви боїтеся… Кропачів — аферист, записав. Це питання до правоохоронних органів. У мене навіть немає цих повноважень, чесно кажучи. Він аферист? Кропачів — почув. Потім ви сказали: Насалик. Його туди ж? — таким був діалог президента із жінкою.

Утім, наприкінці запитання Зеленський вирішив передати інформацію від жінки до правоохоронних органів і завершив розмову так: «Мені ж, коли ставлять завдання, то я наче дресирована собака».

Нагадаємо, що сьогодні на зустрічі із представниками шахтарів Зеленський доручив уряду закрити всі борги перед гірниками у найближчі два місяці. Він заявив, що інакше «увесь уряд не отримуватиме зарплату ці місяці».