В Ужгороде проходящих в обыски у Михаила Чурила и Андрея Стрижака, фото: ТСН

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В Ужгороде правоохранители проводят обыски у депутата Ужгородского горсовета Михаила Чурила и Андрея Стрижака, сына бывшего главы Конституционного суда.

Обыски связаны с делом о покушении на убийство начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива. Об этом сообщает издание Ungvar.info.

Осенью прошлого года правоохранители сообщали о раскрытии этого покушения и задержания одного из действующих полицейских и руководителя охраны Стрижака, бывшего милиционера Михаила Даниила.

Обыски начались сегодня утром.

Закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что обыски проводят Департамент внутренней безопасности полиции и Главное следственное управление.

Работает столичная группа, местные правоохранители почти не привлекались к операции, — отметил Глогола со ссылкой на собственные источники.

Напомним, сегодня Нацполиция пришла с обысками к руководителям «Украинского киберальянса».