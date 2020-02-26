Социальные выплаты: правительство утвердило четыре новых помощи, среди них — награда за геройский поступок, фото — Polska praca

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Ракурс

Кабинет министров Украины 26 февраля утвердил четыре вида новых социальных выплат из государственного бюджета.

В правительстве решили назначить стипендии для детей-журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, стипендии для студентов на линии соприкосновения, помощь семьям трех погибших на Донбассе украинских военных и вознаграждение за геройский поступок.

Правительство сегодня направило 11,6 млн грн на одноразовую денежную помощь семьям трех погибших украинцев во время участия в АТО, а также 16 воинам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, сообщил в Телеграм-канале премьер Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабмин вводит денежное вознаграждение гражданам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как единовременное пособие от государства.

Кроме того, студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию. Ее размер составит:

для студентов учреждений профессионального перед высшими образованием — 890 грн;

для студентов высших учебных заведений — 1 тыс. 180 грн;

для студентов учреждений профессионального перед высшим и высшим образованием из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — 2 тыс. 360 грн.

Правительство инициировало также назначение стипендий детям журналистов, погибших во время выполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о стипендиях президента для детей Дмитрия Лабуткина и Вячеслава Веремия. Лабуткин погиб, собирая фотоматериалы о российском присутствии на востоке Украины, а Веремия убили титушки в феврале 2014 года в Киеве.

В начале декабря 2019 года «Ракурс» писал, что Кабинет министров одобрил единый механизм оказания помощи и социальной защиты лицам, которых лишили свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Речь идет об освобожденных из российского плена заключенных.