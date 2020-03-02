У Рівному юний автофанат вдруге за тиждень викрав маршрутку. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n134544-u-rivnomu-unyy-avtofanat-vdruge-za-tyjden-vykrav-marshrutku-video.html

Ракурс

Викрадення маршрутки у Рівному відбулося повторно. 16-річний житель області, який минулого тижня їздив містом на вкраденій зі стоянки маршрутці, увечері в неділю повторно вчинив свій сумнівний «подвиг».

Цього разу він заволодів іншою маршруткою, інформує прес-служба поліції Рівненської області.

Як стало відомо, хлопець із села Малий Олексин Рівненського району зайшов на територію стоянки, що розташована на вулиці Курчатова в обласному центрі, натиснув на кнопку аварійного відкриття дверей і після чого проник у маршрутку, де під сонцезахисним козирком знайшов ключі.

Приблизно о 23.0 він приїхав на заправку на вулиці Млинівській, де його побачив 20-річний житель Рівного, який і повідомив про це до поліції.

Патрульні поліцейські зупинили викрадений автобус на вулиці Князя Володимира. Підліток був тверезим, він розповів співробітникам поліції, що викрав маршрутку, тому що просто хотів покататися.

Нагадаємо, минулого тижня, 25 лютого, цей підліток вперше вкрав маршрутку зі стоянки автотранспорту на Млинівській, їздив селами області, а потім містом, у салоні автобуса було троє пасажирів. Він тоді пояснив поліції, що викрав транспортний засіб задля розваги. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

Тепер стосовно школяра слідчі рівненської поліції розпочали досудове розслідування за фактом повторного незаконного заволодіння маршруткою. Наразі вирішується питання про повідомлення правопорушнику підозри, а також слідчі клопотатимуть у суді про обрання юнаку запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Окрім цього, планується судово-психіатрична експертиза для хлопця, оскільки він перебуває на обліку в лікаря. Підлітку загрожує до восьми років позбавлення волі.