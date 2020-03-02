Ветерани війни в Придністров’ї штурмували будівлю уряду в Кишиневі. Фото: point.md

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У Кишиневі ветерани війни в Придністров’ї 2 березня влаштували штурм будівлі уряду Молдови.

Протестувальники сьогодні прийшли під офіс Кабміну та вимагали зустрічі з представниками влади. Люди скандували: «Ми народ, Додон зрадник», «Кіку на смітник», «Геть уряд». Про це сьогодні повідомляє point.md.

Під час протесту сталися сутички між мітингувальниками та правоохоронцями, які оточили вхід у будівлю. Один із активістів розтрощив скляні двері, поліція вивела дебошира з натовпу.

Учасники акції протесту незадоволені, що чинна влада сповідує проросійський курс країни. Вони обурені словами міністра закордонних справ Молдови Ауреліу Чокоя, який заявив, що конфлікт в Придністров’ї вдалося припинити завдяки армії Російської Федерації.

Наразі протестувальники блокують автомобільний рух у Кишиневі. Вони закликають уряд почали з ними діалог. Тим часом глава Кабінету міністрів Молдови Іон Кіку відреагував на сьогоднішній протест біля будівлі уряду у соцмережі. У Facebook він закликав всіх до спокою і мудрості".

Нагадаємо, влітку минулого року в Молдові бурхливу реакцію суспільства викликало підписання угоди про коаліцію між проєвропейським блоком ACUM та проросійською «Партією соціалістів Молдови».