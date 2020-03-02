Мінінфраструктури не погодило підвищення тарифів для «Укрзалізниці», фото — "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n134542-mininfrastruktury-ne-pogodylo-pidvyschennya-pasajyrskyh-taryfiv-dlya-ukrzaliznyci.html

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Мінінфраструктури не погодило рішення про підвищення тарифів для «Укразалізниці» і вартість проїзду пасажирським залізничним транспортом з 1 березня не підвищувалася.

Наразі до «Укрзалізниці» документів про їх зміну не надходило, а такі тарифи погоджуються урядом.

Індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно — з 1 березня по 31 грудня 2020 року. Квитки мали б щомісяця дорожчати на 2% і до кінця 2020 року квитки мали б подорожчати на 22%. Однак відповідний наказ профільним міністерством наразі не погоджено.

Водночас «Укрзалізниця» продовжує нарікати на мільярдні збитки від пасажирських перевезень і тут заявляють, що подорожчання квитків не уникнути, якщо держава планує оновлювати парк вагонів.

Крім того, залізничники заявляють про низький рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення пільговиків. Торік «Укрзалізниці» компенсували 12,8% вартості проїзду цієї категорії пасажирів.

Востаннє тарифи на пасажирські перевезення переглядалися в жовтні 2018 року.